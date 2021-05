https://it.sputniknews.com/20210522/ischia-covid-free-al-99-quasi-35-mila-ischitani-vaccinati-11268157.html

Ischia Covid-free al 99%, quasi 35 mila ischitani vaccinati

Ischia Covid-free al 99%, quasi 35 mila ischitani vaccinati

L'isola di Ischia è Covid-free secondo il presidente della Regione Campania. Tutte le maggiori isole campane risulterebbero quindi vaccinate. 22.05.2021, Sputnik Italia

Vincenzo De Luca va per la sua strada e dopo aver annunciato Procida e Capri Covid-free quest’oggi annuncia che anche Ischia si può considerare Covid-free, grazie alla vaccinazione del 99% dei 35 mila ischitani che hanno aderito alla campagna di vaccinazione di massa e il 75% dell’intera popolazione dell’isola risulta vaccinata (si consideri che i minori sono per ora esclusi).Tre mesi fa “abbiamo deciso di immunizzare le isole per i loro maggiori rischi sanitari e perché hanno una presenza fortissima di turisti stranieri”, ha spiegato De Luca motivando la sua scelta.Ma il motivo che ha spinto il presidente De Luca a immunizzare le isole è legato al turismo:Nei prossimi giorni proseguiranno le vaccinazioni della Costiera Amalfitana, dei Campi Flegrei e della Costiera Cilentana.Il richiamo del generale FigliuoloIeri il generale Francesco Figliuolo, a capo della struttura commissariale per l’emergenza e responsabile della campagna vaccinale, ha richiamato tutte le Regioni a rispettare il programma nazionale che prevede la vaccinazione delle categorie più fragili e più anziane.I dati diffusi oggi dalla struttura commissariale, indicano che oltre l’89% degli over 80 sono stati vaccinati e restano da vaccinare circa 500 mila cittadini di questa fascia d’età.Intanto questo fine settimana si svolgeranno numerosi vaccino day con eventi maratone che dureranno per tutta la notte e che sono rivolte in particolare alle fasce più giovani della popolazione. I prenotati riceveranno il vaccino AstraZeneca e il vaccino Janssen a singola dose della J&J: in alcuni territori è già tutto sold out.

