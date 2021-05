https://it.sputniknews.com/20210522/infermieri-vaccineranno-a-domicilio-i-piu-fragili-accordo-raggiunto-11279340.html

Infermieri vaccineranno a domicilio i più fragili, accordo raggiunto

Gli infermieri potranno vaccinare anche a domicilio le persone che non possono spostarsi presso un centro vaccinale. 22.05.2021

Gli infermieri potranno recarsi a casa delle persone fragili e vaccinarle contro il coronavirus. Raggiunto l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e la Federazione nazionale degli infermieri (Fnopi).Ora toccherà alle Asl, nel limite delle dosi vaccinali a loro disposizione, fornire agli infermieri il triage prevaccinale e la possibilità di svolgere la missione agli infermieri che si renderanno disponibili.Le Asl dovranno fornire agli infermieri ricompresi nell’accordo anche di tutto il materiale protettivo necessario, e il materiale indispensabile per inoculare le dosi di vaccino ai cittadini e cittadine fragili che non possono recarsi presso gli hub vaccinali.Medicina del territorio per la campagna vaccinaleIl protocollo testimonia quanto sia importante la medicina del territorio anche per contrastare il coronavirus, e consentire a quelle persone che “non possono recarsi presso i siti vaccinali organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome”, di ricevere “la copertura vaccinale”.Gli infermieri saranno pagati 6,16 euro ad inoculazione, i fondi dovranno giungere da “un necessario finanziamento aggiuntivo a integrazione del fondo sanitario nazionale”.

