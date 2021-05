https://it.sputniknews.com/20210522/in-congo-iniziata-eruzione-del-vulcano-nyiragongo---foto-11317447.html

In Congo iniziata eruzione del vulcano Nyiragongo - Foto

In Congo iniziata eruzione del vulcano Nyiragongo - Foto

Il vulcano Nyiragongo nella Repubblica Democratica del Congo, che si trova al confine con il Ruanda, ha iniziato l'attività eruttiva, riporta l'emittente... 22.05.2021, Sputnik Italia

L'eruzione è visibile dalla città ruandese di Rubavu, che si trova vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Come notato dall'agenzia France Presse, bagliori dal cratere del vulcano sono visibili anche dalla città congolese di Goma. Inoltre in base alle testimonianze provenienti dalla zona, la gente segnala odore di zolfo nell'aria. I flussi di lava non sono ancora stati segnalati. Secondo l'agenzia, l'alimentazione elettrica in città è stata interrotta, alcuni residenti locali hanno iniziato a lasciare le loro case e dirigersi verso il confine con il Ruanda. Il vulcano Nyiragongo, 20 chilometri a nord del lago Kivu, è uno degli otto "fratelli" nell'area. Un quarto di secolo fa, la sua attività portò anche a una massiccia perdita di vite umane, quando i flussi di lava dalle sue pendici si precipitarono verso gli insediamenti vicini alla velocità di 60 chilometri all'ora.

