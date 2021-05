https://it.sputniknews.com/20210522/il-mistero-dietro-lidentita-del-detentore-di-oltre-14-miliardi-di-dollari-in-dogecoin-11282015.html

Il mistero dietro l'identità del detentore di oltre 14 miliardi di dollari in dogecoin

Il mistero dietro l'identità del detentore di oltre 14 miliardi di dollari in dogecoin

Nel mondo delle criptovalute, l'anonimato è comune. Non solo la vera identità di Satoshi Nakamoto rimane uno dei grandi misteri, ora la 'balena' dietro... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T18:52+0200

2021-05-22T18:52+0200

2021-05-22T18:52+0200

economia

criptovaluta (criptovalute)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10537249_0:1:2048:1153_1920x0_80_0_0_a87170a32d8f081005eb1acd0ac53622.jpg

Secondo i dati di Bitinfocharts, un singolo indirizzo dogecoin totalizza più di 36.711 milioni di dogecoin, che lo rendono il wallet con il maggior numero di doge al mondo. Se si tiene conto del prezzo di questa criptovaluta al momento della stesura di questo articolo, che è di $0,38 per unità, in totale questo indirizzo ha più di 14 miliardi di dollari.Gli addetti ai lavori si chiedono da mesi chi potrebbe esserci dietro questo wallet (o quale compagnia), nessuno però lo sa per certo. Tuttavia, si può ipotizzare che sia una persona abbastanza ben informata sul mondo dei crypto meme.Uno dei suoi ultimi acquisti è stato di 420,69 unità, che con il 420 per molti è un chiaro riferimento alla marijuana, e con il mondo di Internet in generale per il 69. Certo, tutto questo potrebbe essere una semplice coincidenza.Un altro fatto curioso che ha fatto scattare l'allarme, è che sono stati effettuati tre acquisti dallo stesso indirizzo del valore di 28,061971 doge, numero che coincide con la data di nascita dell'autoproclamato doge-father, Elon Musk, nato il 28 giugno 1971.Tuttavia, vale la pena ricordare che lo stesso Musk ha avvertito del pericolo che poche mani posseggano la maggioranza dei dogecoin in circolazione.Indipendentemente dal fatto che Musk sia dietro questo indirizzo o meno, la verità è che ha venduto solo il 12 aprile di quest'anno, quando si è sbarazzato di 100 milioni di dogecoin.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, criptovaluta (criptovalute)