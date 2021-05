https://it.sputniknews.com/20210522/eurovision-2021-oggi-la-finalissima-maneskin-favoriti-a-vincere-11268709.html

A rappresentare fieri l'Italia, i Maneskin, tra i gruppi più favoriti a vincere la kermesse, scalando le classifiche delle scommesse. 22.05.2021

In onda stasera alle 20:40 su Rai1 l'attesissima finale dell'Eurovision Song Contest 2021, in diretta dalla Ahoy Arena di Rotterdam e commentata dalla coppia di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.L'Italia sogna il successo della band di rappresentanza, i Maneskin, che con il loro singolo di successo 'Zitti e Buoni' di Sanremo ha conquistato anche il palco europeo, garantendosi un posto diretto in finale, dove dovrà sfidarsi con altri 25 gruppi.Ma le aspettative sembrano abbastanza rosee per la band romana, che non solo è la canzone più scaricata del festival, ma ora svetta anche in cima alle classifiche delle scommesse sul vincitore del festival, superando la precedente favorita, la francese Barbara Pravi e il suo brano 'Voilà', come riporta Agipronews.

