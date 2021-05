https://it.sputniknews.com/20210522/elon-musk-veicoli-spaziali-alimentati-da-antimateria-per-portare-luomo-oltre-il-sistema-solare-11243201.html

Elon Musk: veicoli spaziali alimentati da antimateria per portare l'uomo oltre il sistema solare

Il prossimo passo cruciale per l'umanità per diventare una "civiltà interplanetaria" è creare veicoli spaziali alimentati da antimateria che possano viaggiare... 22.05.2021, Sputnik Italia

Secondo Musk, visto che le civiltà ascendono e poi cadono, affinché la nostra civiltà non crolli dobbiamo diventare multiplanetari e puntare sull'antimateria a questo scopo. Gli scienziati affermano che l'antimateria è composta dalle cosiddette antiparticelle, che quando entrano in collisione con particelle di materia ordinaria producono energia. A marzo in un tweet Musk ha ammesso la possibilità di alimentare i razzi con questa energia.

