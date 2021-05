https://it.sputniknews.com/20210522/ecofin-dombrovskis-ottimista-per-la-ripresa-economica-in-europa-dopo-la-pandemia-11267722.html

Ecofin, Dombrovskis ottimista per la ripresa economica in Europa dopo la pandemia

A Lisbona si svolge il vertice informale del Consiglio Economia e Finanza (Ecofin). 22.05.2021, Sputnik Italia

Prima di prendere parte al vertice informale dell'Ecofin a Lisbona, il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha espresso ottimismo sulle prospettive di ripresa dell'economia dei Paesi Ue dopo le difficoltà affrontate per la pandemia di coronavirus.Dombrovskis ha chiarito il tempo che si prenderà la Ue per la valutazione dei piani di ripresa economica e il conseguente stanziamento dei fondi del Recovery.A sua volta il commissario europeo per l'economia e la finanza Paolo Gentiloni ha spiegato che nel vertice odierno dell'Ecofin "ci sarà una prima discussione tra i ministri su una parte del pacchetto di transizione green che la Commissione presenterà a metà luglio, in particolare su come le tassazioni e il meccanismo di aggiustamento di carbonio alle frontiere potranno contribuire alla transizione verde".

