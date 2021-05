Di Battista: "Governo Draghi è restaurazione, la questione morale è sparita. Ne valeva la pena?"

"La Pax Draghiana uccide il dibattito, uccide le prese di posizione, uccide la politica. Il governo dei migliori, incensato in modo stomachevole, ha messo a disposizione risorse ampiamente insufficienti per ristorare famiglie ed imprese. È un fatto. In più i ritardi nell'approvazione dei decreti-sostegni temo siano funzionali. Un 'perder tempo' in attesa di una presunta normalità usata come pretesto per non fare nuovi scostamenti di bilancio come, presumibilmente, richiesto dall'Europa dove si iniziano ad alzar voci che chiedono il ritorno del patto di stabilità. Tutto questo ha un nome: restaurazione", scrive perentorio.