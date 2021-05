https://it.sputniknews.com/20210522/curcio-protezione-civile-valutare-obbligo-vaccino-covid-19-per-popolazione-11263744.html

Curcio, Protezione civile: valutare obbligo vaccino Covid-19 per popolazione

Curcio, Protezione civile: valutare obbligo vaccino Covid-19 per popolazione

22.05.2021

Secondo il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, bisognerebbe valutare per il futuro l’obbligo del vaccino contro la Covid-19, “visto che dovremo fare dei richiami annuali”, ha affermato partecipando ad una trasmissione legata al quotidiano La Stampa.Per quanto riguarda invece il prosieguo dell’attuale campagna vaccinale contro il coronavirus, Curcio si dice soddisfatto ed ottimista perché 20 milioni di persone sono protette “soprattutto nelle categorie più a rischio. Un italiano su tre ha ricevuto il vaccino, anzi la percentuale è più alta, visto che non tutte le fasce della popolazione sono vaccinabili”, ha affermato.Le mascherineSi fa un gran parlare delle mascherine in vista dei mesi più caldi, ma a differenza dello scorso anno quando si decise di levarla all’aperto durante l’estate, quest’anno l’orientamento generale è di farla tenere.Rapporti Stato-Regioni“Le emergenze amplificano i problemi”, premette Curcio e sicuramente questa pandemia ha acuito i tanti problemi che ci sono tra le amministrazioni pubbliche centrali e quelle regionali.Ottimismo per gli italiani“Agli italiani dico di guardare al futuro con grande positività. Spesso perdiamo la memoria di tutto: un anno fa non avevamo vaccini e nemmeno contezza di come questo virus si muovesse e diffondesse. Oggi abbiamo molta più consapevolezza e la possibilità di tornare a una nuova normalità”.Questo il messaggio ottimista del capo della Protezione civile agli italiani e alle italiane.

