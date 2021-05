https://it.sputniknews.com/20210522/cristiano-ronaldo-pensa-sempre-di-piu-al-ritorno-al-manchester-united-11277933.html

Cristiano Ronaldo pensa sempre di più al ritorno al Manchester United

Cristiano Ronaldo pensa sempre di più al ritorno al Manchester United

Dal 2018 il campione portoghese 36enne gioca per la Juventus. Ha segnato 101 gol e fatto 22 assist con la maglia bianconera in 129 presenze, vincendo 4 titoli... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T17:35+0200

2021-05-22T17:35+0200

2021-05-22T17:35+0200

calcio

sport

cristiano ronaldo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/9653366_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_266f3734b4f15d037c7b43bddd812747.jpg

Secondo quanto riferito da The Athletic, Cristiano Ronaldo sta meditando su un ritorno al Manchester United. L'attaccante portoghese , capitano della nazionale e giocatore della Juventus, aveva lasciato l'Old Trafford per passare al Real Madrid alla fine della stagione 2008/09. Tuttavia si rincorrono le voci secondo cui Ronaldo sarebbe disposto al clamoroso ritorno allo United.L'eventuale mancata qualificazione della Juventus alla Champions League della prossima stagione potrebbe innescare l'addio di Ronaldo a Torino. Ole Gunnar Solskjaer, l'allenatore norvegese del Manchester United, avrebbe contattato il portoghese nel tentativo di ingaggiarlo.Domenica la Juventus si gioca la qualificazione in Champions Se la Juventus dovesse perdere la Champions League la prossima stagione, al di là della volontà del giocatore il club potrebbe essere costretto a separarsi da Ronaldo per via del suo ingaggio, che diventerebbe insostenibile senza gli introiti della massima competizione europea. Ronaldo ha ancora 1 anno di contratto. La Juve, secondo AS, vorrebbe incassare circa 25 milioni di euro per mandar via l'attaccante. Dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta mercoledì scorso, prima dell'ultima giornata di Campionato col Bologna la Vecchia Signora è al momento fuori dalla Champions. Anche una vittoria al Renato Dall'Ara potrebbe non essere sufficiente per i bianconeri, che devono sperare in un passo falso o del Napoli, impegnato in casa contro il Verona, o del Milan, che va a giocare a Bergamo proprio contro l'Atalanta.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

calcio, sport, cristiano ronaldo