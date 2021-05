https://it.sputniknews.com/20210522/covid-italia-locatelli-css-immunita-di-gregge-tra-agosto-settembre-11262914.html

Covid Italia, Locatelli (CSS): "Immunità di gregge tra agosto-settembre"

Franco Locatelli è tornato a parlare della situazione immunologica in Italia, fiducioso mentre guarda al futuro nel vedere già una normalizzazione della... 22.05.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli è stato intervistato al programma TV e-Venti di Sky Tg24, parlando dei prossimi programmi per l'Italia nello scopo della prevenzione pandemica.Per il presidente, l'immunità di gregge è un obiettivo ormai in vista, si tratta soltanto di comprendere meglio le tempistiche esatte.Secondo l'esperto, l'Italia sta raggiungendo una cosiddetta "fase tranquilla", grazie principalmente all'implemento della campagna vaccinale e alla somministrazione di almeno una dose a circa il 33% della popolazione, segno molto positivo soprattutto per le categorie a rischio.Si discute ancora della possibilità di somministrazione dei vaccini ai minori di 15 anni, decisione ora rilegata all'EMA sulla valutazione del vaccino Pfizer entro fine maggio, che verrebbe poi essere seguita dall'AIFA per l'approvazione su scala nazionale. Se il verdetto dell'EMA fosse positivo, si riuscirebbe a iniziare la vaccinazione dei 12-15enni già prima del rientro a scuola.Parlando infine della variante indiana, Locatelli non si è detto particolarmente preoccupato, in quanto è stato riscontrato che, sebbene la variante sia connotata da maggiore contagiosità, "non sembra essere in grado di provocare patologie più gravi”.

