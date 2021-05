https://it.sputniknews.com/20210522/covid-italia-lazio-a-figliuolo-100mila-dosi-per-compensare-quelle-ai-non-residenti-11267985.html

Covid Italia, Lazio a Figliuolo: "100mila dosi per compensare quelle ai non residenti"

La richiesta dell’assessore alla Sanità del Lazio di ricevere delle dosi ulteriori dei vaccini contro il coronavirus per coprire i residenti della Regione che... 22.05.2021, Sputnik Italia

Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, citato da Fanpage, ha annunciato il grande successo del secondo weekend di vaccinazioni degli over 40 e over 35, piano che continuerà anche nel prossimo fine settimana. Da giovedì 27 maggio potranno prenotarsi al vaccino anche gli studenti che dovranno sostenere gli esami di maturità quest'estate.Si è inoltre soffermato a ribadire l'importanza dell'assegnazione delle dosi, a fronte delle numerose vaccinazioni effettuate nel Lazio, in particolare a Roma, ai cittadini non residenti e al personale delle ambasciate. Tema già da tempo sollevato sia da D'Amato che da Zingaretti, ma che ancora non ha avuto alcuna risposta dal generale e commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

