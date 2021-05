https://it.sputniknews.com/20210522/covid-italia-bianchi-rientro-a-scuola-in-sicurezza-contiamo-sul-vaccino-11266831.html

Covid Italia, Bianchi: "Rientro a scuola in sicurezza, contiamo sul vaccino"

Covid Italia, Bianchi: "Rientro a scuola in sicurezza, contiamo sul vaccino"

Si discute del prossimo rientro a scuola degli studenti per settembre, con aspettative di ampliare la vaccinazione anche alla fascia di ragazzi tra i 12 e i 16... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T15:02+0200

2021-05-22T15:02+0200

2021-05-22T15:02+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

istruzione

scuola

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f5a019b3cff1b7f7e2bbe5d5224f2e8d.jpg

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha dettagliato sul rientro a scuola previsto a settembre in un'intervista con il Corriere della Sera. Ha poi proseguito sul piano del Decreto Sostegni per l'assunzione di oltre 70 mila posti in cattedra, con l'istituzione anche di nuovi concorsi e graduatorie. "Il ritorno in classe è la riconquista non solo di una presenza in aula ma di uno stare insieme, di un vivere la scuola come luogo dell'affetto e dell'affettività", ha aggiunto. Oltre 5.800 istituti italiani dispongono inoltre delle risorse Pon e di 150 milioni del dl Sostegni per l'apertura anche durante il periodo estivo, specialmente importanti per gli istituti che ospiteranno le prove di maturità, che quest'anno si svolgerà quasi senza prove scritte, salvo per l'elaborato dato agli studenti a marzo che diventerà da la base della prova orale.Parlando della didattica a distanza, Bianchi ha ribadito che "non è stata un'alternativa alla presenza ma un'alternativa all'assenza".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, istruzione, scuola, italia