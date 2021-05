https://it.sputniknews.com/20210522/covid-crisanti-immunita-di-gregge-non-e-certa-e-comunque-non-e-un-obiettivo-11317020.html

Covid, Crisanti: "Immunità di gregge non è certa e comunque non è un obiettivo"

Covid, Crisanti: "Immunità di gregge non è certa e comunque non è un obiettivo"

Per il noto virologo ciò che conta è vaccinare la popolazione più anziana. La prospettiva è comunque quella di un virus endemico. 22.05.2021, Sputnik Italia

Per Andrea Crisanti "non è assolutamente certo che si raggiunga un'immunità di gregge contro il Covid".Questo perché sarà difficile ottenerla se non si vaccinano anche i minori e comunque l'immunità garantita è ancora di durata incerta.il direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Padova ritiene invece fondamentale che "si vaccinino gli anziani: così diminuisce la pericolosità sociale della malattia, riducendo casi gravi, morti e pressione sulle strutture sanitarie". Crisanti vive tra Padova e Londra, posizione privilegiata che gli permette di monitorare la situazione nel Regno Unito dopo la massiva campagna di vaccinazione.In prospettiva per il virologo "andremo necessariamente verso una presenza endemica del virus. Eliminarlo del tutto, a questo punto, è impossibile". Questo perché "è molto difficile eradicare un patogeno, ci siamo riusciti solo per il vaiolo e siamo vicini per la polio. E ci sono voluti decine di anni".

