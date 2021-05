https://it.sputniknews.com/20210522/covid-19-russia-4992554-contagi-8709-118125-decessi-386-4610465-guarigioni-9345-11265211.html

Covid-19, Russia: 4.992.554 contagi (+8.709), 118.125 decessi (+386), 4.610.465 guarigioni (+9.345)

Covid-19, Russia: 4.992.554 contagi (+8.709), 118.125 decessi (+386), 4.610.465 guarigioni (+9.345)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 8.709 nuovi contagi da coronavirus. 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T10:32+0200

2021-05-22T10:32+0200

2021-05-22T10:32+0200

coronavirus nel mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/39/82/398217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_71ee712274332045fb714d8be6c5b262.jpg

Il numero di casi di Covid-19 in Russia è aumentato di 8.709, per un totale di 4.992.554, ha detto ai giornalisti la sede operativa per il controllo dell'infezione da coronavirus. Il tasso di crescita di Covid-19 in Russia è dello 0,17%.Le morti registrate nelle ultime 24 ore sono state 386 (118.125 da inizio pandemia), mentre i pazienti guariti e/o dimessi dagli ospedali sono stati 9.345, portando il totale a 4.610.465.Nel mondo, secondo i dati ufficiali dell'OMS, ci sono 165.158.285 casi confermati di infezioni da Covid, di cui 3.425.017 decessi. Al 20 maggio 2021, sono state somministrate complessivamente 1.448.242.899 dosi di vaccino.Al primo posto per numero di persone infette nel mondo ancora gli Stati Uniti (32.706.250 di casi e 582.346 decessi totali), seguiti dall'India, che sta attraversando una profonda crisi per la pandemia, con precedenti record di nuovi casi segnalati in 24 ore (26.031.991 infezioni registrate e 291.331 decessi).

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, russia