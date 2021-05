https://it.sputniknews.com/20210522/consumi-degli-italiani-crollano-di-5-mila-euro-nel-2020---studio-confesercenti-11266968.html

Consumi degli italiani crollano di 5 mila euro nel 2020 - Studio Confesercenti

Consumi degli italiani crollano di 5 mila euro nel 2020 - Studio Confesercenti

Le famiglie italiane nel 2020 hanno speso meno del solito. Vari i fattori dal risparmio forzato dalle chiusure, al venir meno del reddito.

Se da un lato il risparmio degli italiani è salito a 1.700 miliardi di euro come aveva sottolineato alcuni mesi fa anche il presidente della Consob, l’altra faccia della medaglia ci dice che gli italiani nel 2020 hanno speso molto meno.L’elaborazione Confesercenti su dati Istat, mostra che la voce di spesa cancellata dagli italiani è quella che riguarda alberghi e ristoranti, dove la spesa si è ridotta per circa 43 miliardi di euro.In generale sono tutti i settori legati alla socialità e alla mobilità ad aver risentito fortemente della pandemia: trasporti (-33 miliardi di euro); ricreazione e cultura (-16,3 miliardi); moda (-13,2 miliardi); spesa per la salute (-2,3 miliardi).Le voci di spesa aumentateMentre il lavoro da casa (smart working) ha fatto lievitare le spese per l’acquisto di servizi di telecomunicazioni e di tecnologia. Per canoni telefonici le famiglie hanno speso 625 milioni di euro in più rispetto al solito. Aumentate anche le spese per acqua, elettricità consumate in ambiente domestico di 1,4 miliardi di euro.Crollo dei redditiIl crollo dei redditi nel 2020 si aggira intorno ai -90 miliardi di euro tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, ma diminuiscono anche i redditi di capitale di 6,4 miliardi a causa della riduzione dei tassi di interesse.“Un buco recuperato solo parzialmente dalla politica economica con il sostegno fornito attraverso le prestazioni sociali (+37,6 miliardi)”, spiega Confesercenti.Conseguenze sul sistema PaeseTuttavia, quelle imprese che hanno saputo innestare le tecnologie digitali nella propria attività d’impresa e quei negozi di prossimità che hanno saputo sfruttare il canale digitale come un nuovo canale di vendita, hanno ottenuto risultati che probabilmente cambieranno la mentalità futura dei commercianti. Almeno di quelli che sapranno cogliere il cambiamento in atto.

