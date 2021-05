https://it.sputniknews.com/20210522/congo-presidente-annuncia-arresti-per-assassinio-ambasciatore-attanasio-e-carabiniere-iacovacci-11316566.html

Congo, presidente annuncia arresti per assassinio ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci

Il capo della missione diplomatica italiana in Congo, Luca Attanasio, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci che lo scortava e all'autista congolese... 22.05.2021, Sputnik Italia

Primo passo concreto verso la giustizia per la tragica morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista del posto Moustapha Milambo, tutti rimasti uccisi in un agguato mentre il loro convoglio si stava recando in una scuola del Paese africano per assistere alla distribuzione di cibo conformemente al World Food Programme.Il presidente Felix Tshiseked ha annunciato gli arresti dei sospetti: si tratta di banditi comuni, che operano all'interno di bande di cui si cercano ancora i leader.Lo scorso 22 febbraio nella provincia orientale del Nord Kivu il capo della missione diplomatica italiana Luca Attanasio, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci che lo scortava e all'autista congolese Moustapha Milambo sono rimasti uccisi in un agguato.Reazioni Il leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha commentato la notizia attraverso un messaggio sui social:

