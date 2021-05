https://it.sputniknews.com/20210522/calenda-reagisce-ai-sondaggi-che-danno-gualtieri-vincitore-a-roma-sondaggi-del-pd-11277644.html

Calenda reagisce ai sondaggi che danno Gualtieri vincitore a Roma: sondaggi del Pd!

Calenda reagisce ai sondaggi che danno Gualtieri vincitore a Roma: sondaggi del Pd!

Non si arrenderà ai sondaggi elettorali che danno Gualtieri vincitore, Calenda è pronto a dare battaglia fino all'ultimo voto. I sacchetti pieni di materiale... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T20:03+0200

2021-05-22T20:03+0200

2021-05-22T20:03+0200

politica italiana

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/10338671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1499a1c417bd03fd146ab0896160387.jpg

Carlo Calenda non ci sta e dopo il “tradimento” del Partito Democratico (suo ex partito) che ha preferito puntare sul nome dell’ex ministro all’Economia, Roberto Gualtieri, ora incendia quelli che ritiene essere sondaggi politici falsati e fasulli. Sondaggi che darebbero Gualtieri falsamente vincitore a suo dire.Nel suo sondaggio, invece, la Raggi risulta prima e lui ovviamente secondo, ma poi ci sono anche Zingaretti e Bertolaso, che però non sono candidati sindaci alle amministrative di Roma.Gualtieri nel sondaggio di Calenda è solo penultimo con una forchetta di voti compresa tra il 4,6% e il 7,6%, dietro anche a Vittorio Sgarbi, altro candidato sindaco di Roma.A Roma la campagna elettorale è iniziata, si fa anche a suon di sondaggi e durerà fino al prossimo autunno, quando effettivamente i romani potranno scegliersi il sindaco.Le incognite su RomaSu Roma, al momento, pesa l’incognita del nome del centrodestra. Chi sarà il futuro candidato sindaco di Roma del centrodestra?Indiscrezioni vogliono che Giorgia Meloni abbia proposto Enrico Michetti, un professore di Roma che insegna Diritto Amministrativo, ed anche noto nell’ambiente di centrodestra per le sue pillole radiofoniche a RadioRadio dedicate all’attualità e al diritto amministrativo.Matteo Salvini, dal canto suo, dice che il candidato sarà uno “che farà la storia” di Roma, uno in grado di vincere la candidata uscente Virginia Raggi che, nonostante tutti la critichino, è l’unica che dai sondaggi viene considerata la sfidante da battere.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, roma