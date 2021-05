https://it.sputniknews.com/20210522/biden-definisce-la-condizione-per-incontrare-kim-jong-un-11275277.html

Biden definisce la condizione per incontrare Kim Jong-un

Biden definisce la condizione per incontrare Kim Jong-un

Il presidente statunitense Joe Biden si è dichiarato disponibile ad incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un se quest'ultimo accetterà di rinunciare alle... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T15:34+0200

2021-05-22T15:34+0200

2021-05-22T15:34+0200

kim jong-un

joe biden

corea del nord

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/10261655_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_61ee1afd64a053c6f8a7be1fcc0931e9.jpg

Allo stesso tempo l'inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che Pyongyang deve assumersi "impegni di de-escalation" prima di "qualsiasi incontro". Per questo, secondo Biden, saranno necessari incontri preliminari ad un livello inferiore. Ha anche affermato che non avrebbe permesso a Kim Jong Un di utilizzare l'incontro per la sua auto-legittimazione. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato in precedenza che i programmi nucleari dell'Iran e della Corea del Nord rappresentano una "seria minaccia per la sicurezza" dell'America e del mondo nel suo complesso. Ha promesso di contrastare le minacce dell'Iran e della Corea del Nord con la "diplomazia e la forte deterrenza". Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il predecessore di Biden alla Casa Bianca Donald Trump, nonostante l'assenza di relazioni ufficiali tra i due Paesi, avevano avuto tre incontri e più volte sottolineato la cordialità dei loro legami personali. Lo scorso gennaio lo stesso Kim Jong-un ha definito gli Stati Uniti "il principale nemico" della Corea del Nord.

1

corea del nord

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kim jong-un, joe biden, corea del nord, usa