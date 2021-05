https://it.sputniknews.com/20210522/arrestato-terrorista-del-bardo-era-a-bordo-di-un-barchino-diretto-in-italia-11265512.html

Arrestato terrorista del Bardo: "Era a bordo di un barchino diretto in Italia"

L'uomo è stato fermato prima della partenza secondo quanto riferiscono i media locali. Ha provato ad imbarcarsi verso l'Italia con un gruppo di connazionali. 22.05.2021, Sputnik Italia

Era assieme ad un gruppo di connazionali su un barchino al largo delle coste di Sousse quando è stato arrestato dalla guardia nazionale tunisina. Non un semplice migrante ma uno dei principali accusati per la strage jihadista del 2015 al museo del Bardo a Tunisi. L’arresto è stato eseguito la scorsa settimana. A diffondere la notizia sulla stampa locale è stato, riferisce Il Tempo, il segretario generale del sindacato della guardia marittima di Sousse, Karim Balhouch. Anche se l’identità dell’uomo fermato non è stata rivelata. Per l’attentato al museo del Bardo e sulla spiaggia di Sousse sono stati condannati all’ergastolo sette jihadisti. In 27, invece, furono assolti, mentre altri partecipanti agli attentati hanno ricevuto condanne che vanno dai sei mesi ai 16 anni. La procura, come riferiva all’epoca La Repubblica, aveva annunciato di voler fare ricorso in appello.Altre 43 persone che si trovavano all’interno della struttura al momento dell’attacco rimasero ferite. I due attentatori, Yassine Laabidi e Jaber Khachnaoui, furono poi neutralizzati dalle forze di sicurezza. Tre jihadisti sono stati invece condannati all’ergastolo nel 2019.Dal processo è emerso come ci fossero “importanti legami” tra l’attentato al Bardo e quello sulla spiaggia di Sousse, in cui i terroristi falciarono 38 turisti, la maggior parte britannici.

