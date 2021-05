https://it.sputniknews.com/20210522/apriamo-o-non-apriamo-la-cripta-di-benito-mussolini-la-famiglia-litiga-11276584.html

Apriamo o non apriamo la cripta di Benito Mussolini? La famiglia litiga

No, per ora la cripta di Benito Mussolini non riapre. Le due pronipoti che avevano affermato che sarebbe stata riaperta a partire da domenica 23 maggio, non hanno nessun titolo e capacità di decidere in autonomia.Questo quanto scrive in sintesi una parte della famiglia di Mussolini, rendendo noto che la cripta tornerà ad essere visitabile al pubblico a partire dalla prossima estate, ma non è certa la data, come si potrà accedere e in quanti.E mentre la cripta di Benito Mussolini prosegue il suo lockdown, sarà sempre possibile fare visita a uno dei tanti musei di storia aperti su tutto il territorio italiano. Nei fine settimana è obbligatoria la prenotazione, durante la settimana ci si può anche presentare in biglietteria senza prenotazione, ma meglio sempre prima informarsi.

2021

