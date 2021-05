https://it.sputniknews.com/20210522/amputata-la-gamba-sbagliata-a-un-uomo-austriaco-11228508.html

Amputata la gamba sbagliata a un uomo austriaco

Amputata la gamba sbagliata a un uomo austriaco

Secondo i media locali, il paziente, 82 anni, finirà per essere un doppio amputato in quanto i medici dovranno ancora tagliare la gamba colpita da una... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T07:59+0200

2021-05-22T07:59+0200

2021-05-22T07:59+0200

errore

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/912/02/9120263_0:377:1670:1316_1920x0_80_0_0_5d2c720afce3634995f4e7b0eceac6e7.jpg

I rapporti dicono che l'errore si è verificato prima dell'operazione, quando gli infermieri hanno contrassegnato l'arto sbagliato. Il sito di notizie Heute ha riferito che al paziente è stato chiesto di confermare quale gamba dovesse essere amputata, ma non è stato in grado di farlo a causa di problemi di linguaggio.I media locali scrivono che il paziente non si è reso conto che i medici avevano rimosso la gamba sana a causa della sua malattia e hanno notato il problema una settimana dopo durante un cambio di benda.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

errore, medicina