40 ore e 50mila foto, 16enne crea foto super dettagliata della Luna

Un'impresa titanica che è immediatamente diventata virale. Una Luna così dettagliata non l'avete ancora vista! 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22

Un astro-fotografo amatoriale di 16 anni di Pune, Maharasta, India occidentale, ha catturato oltre 50.000 immagini della Luna e alla fine le ha unite assieme per creare un'immagine dettagliata dell'unico satellite naturale della Terra. Prathamesh Jaju è associato al Jyotirvidya Parisanstha (JVP), uno dei più antichi club di astronomia del paese, dove ha imparato a conoscere l'astrofotografia di base negli ultimi tre o quattro anni.Intervistato da PTI News, Jaju ha detto che è stato finalmente in grado di trovare del tempo libero per iniziare questo ambizioso progetto all'inizio del mese, dopo che i suoi esami sono stati annullati a causa dell'emergenza Covid-19. Jaju ha impiegato oltre 5 ore per catturare la Luna con un telescopio e una macchina fotografica, e altre 40 ore elaborare l'immagine usando diversi software di editing.Infatti Jaju, grazie a enormi ingrandimenti e zoom dettagliati, è riuscito a catturare foto e video della Luna incredibilmente dettagliati, tanto da riuscire a vedere anche i piccoli crateri sulla superficie del satellite. "Ho girato circa 38 video della Luna. Da ogni video, della durata di circa un minuto, ho potuto ottenere circa 2.000 immagini. Da ogni video, un'immagine è stata generata unendo tutte le immagini. Quindi, dalle oltre 50.000 immagini dei 38 video, ho ottenuto 38 fotogrammi diversi", ha detto.L'immagine creata da Jaju ha anche un valore scientifico, poiché diversi colori visti nella foto indicano depositi minerali sulla superficie lunare, ha aggiunto il vicepresidente del JVP Aniruddha Deshpande.

