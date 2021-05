https://it.sputniknews.com/20210521/volontaria-che-abbraccia-migrante-a-ceuta-insultata-sui-social-dagli-hater-11231066.html

Volontaria che abbraccia migrante a Ceuta, insultata sui social dagli hater

Volontaria che abbraccia migrante a Ceuta, insultata sui social dagli hater

21.05.2021

2021-05-21T20:49+0200

spagna

flusso migranti

accoglienza dei migranti

migranti

Luna Reyes è in una delle due foto simbolo dell’improvvisa ondata migratoria che ha colpito Ceuta, l’enclave spagnola sul territorio geografico del Marocco.Lei aveva abbracciato spontaneamente un migrante che aveva appena attraversato a nuoto lo specchio di mare, accompagnato da un amico che versava in condizioni gravi.La sua foto ha raggiunto milioni di profili anche sui social, compresi quelli di chi questa foto non avrebbero voluto mai vedere. Accanto ai messaggi di sostegno, infatti, la volontaria della Croce Rossa originaria di Madrid, ha ottenuto molti insulti sessisti e razzisti.Lei per un po’ ha deciso di stare lontana dai social network appunto per non dover leggere quei messaggi d’odio che l’hanno toccata.Luna, che a Ceuta svolge un tirocinio, ha ottenuto l’appoggio morale da parte di numerose autorità e politici spagnoli, tra cui anche la vicepremier Yolanda Diaz.La situazione a CeutaA Ceuta, per ora, la situazione sta tornando pian piano alla normalità. Sui circa 8 mila migranti che avevano invaso l’enclave spagnola, già 6 mila sono stati rimpatriati via terra in Marocco grazie all’accordo in vigore tra i due Stati da inizio anni 1990.Resteranno su suolo spagnolo gli 850 minori non accompagnati che hanno attraversato il confine. Loro non potranno essere rispediti al mittente perché appunto minori senza un genitore, saranno ora le autorità spagnole a prendersi cura di loro, almeno.

