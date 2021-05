https://it.sputniknews.com/20210521/vaccino-reithera-corte-dei-conti-assenza-valido-e-sufficiente-investimento-produttivo-11226788.html

Vaccino ReiThera, Corte dei Conti: assenza valido e sufficiente investimento produttivo

Vaccino ReiThera, Corte dei Conti: assenza valido e sufficiente investimento produttivo

Resa nota dalla Corte dei Conti la motivazione che ha condotto i giudici a ricusare il contratto tra ReiThera e il Ministero dello Sviluppo economico.

Secondo la Corte dei Conti vi sono più punti di inammissibilità nell’accordo che ha coinvolto anche Invitalia come società degli investimenti statale attraverso cui fattivamente sarebbe giunto l’investimento da 81 milioni di euro.In pratica il progetto di investimento non può riguardare l’intero complesso aziendale, ma solo determinate unità produttive.In definitiva, il contratto è stato stipulato male e scritto male, per questo motivo non si può concedere la “registrazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 549 del 22 febbraio 2021, con cui è stato approvato l’Accordo di sviluppo sottoscritto il 17 febbraio 2021 dal Mise”.Lo stop della Corte dei ContiNei giorni scorsi la Corte dei Conti ha bloccato l'investimento di Invitalia per questioni tecnico-amministrative. Bisognerà ora attendere 30 giorni per leggere le motivazioni della sentenza, quindi spetterà al ministero dello Sviluppo economico risolvere la questione.

