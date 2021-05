https://it.sputniknews.com/20210521/usa-potrebbero-revocare-il-limite-di-portata-dei-missili-sudcoreani-durante-lincontro-biden-moon-11239937.html

USA potrebbero revocare il limite di portata dei missili sudcoreani durante l'incontro Biden-Moon

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua controparte sudcoreana, Moon Jae-in, durante un incontro di venerdì potrebbero concordare di abolire una... 21.05.2021, Sputnik Italia

Seul ha la "volontà e l'idea di risolvere la questione dell'abolizione delle linee guida sui missili" prima della fine del mandato di Moon nel 2022. Questo è quanto avrebbe detto ai giornalisti un alto funzionario che accompagna il presidente sudcoreano nella sua visita a Washington. Il primo vertice con Biden è previsto oggi, venerdì, alla Casa Bianca. I colloqui dovrebbero riguardare argomenti come la Corea del Nord, il COVID-19 e il commercio. La linea guida sui missili in questione è stata emanata nel 1979, quando alla Corea del Sud sono state fornite tecnologie e componenti statunitensi per lo sviluppo dei propri missili. Come risultato di due revisioni nel 2001 e nel 2012, la portata consentita dei missili sudcoreani è stata aumentata dai 180 chilometri iniziali a 300, fino agli 800 attuali.

