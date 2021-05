https://it.sputniknews.com/20210521/uk-sempre-piu-giovani-vogliono-labolizione-della-monarchia--11232232.html

UK, sempre più giovani vogliono l'abolizione della monarchia

UK, sempre più giovani vogliono l'abolizione della monarchia

Un numero crescente di cittadini di età compresa tra i 18 e i 24 anni preferirebbe avere un capo di stato eletto piuttosto che una monarchia. Lo ha rilevato un... 21.05.2021, Sputnik Italia

Secondo un nuovo sondaggio il 41% dei giovani intervistati vorrebbe un rappresentante eletto come massima autorità del Paese, dieci punti in più del 31% favorevole alla monarchia. Sono ben 15 negli ultimi due anni i punti aumentati a sostegno all'abolizione della monarchia. In precedenza erano favorevoli a questa possibilità il 26% nel 2019 e il 37% nel 2020. Tuttavia in tutto il Regno Unito la famiglia reale gode ancora di popolarità: il 61% delle persone sostiene la Regina, mentre il 24% preferirebbe che il Paese diventasse una repubblica.La famiglia reale britannica ha affrontato una serie di problemi negli ultimi anni a cominciare dal Principe Andrew, che ha lasciato i suoi doveri reali nel 2019 a causa della sua amicizia con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali . Nel 2020 anche Harry e Meghan si sono allontanati dai doveri reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove hanno rilasciato un'intervista esplosiva alla conduttrice Oprah Winfrey in cui hanno accusato la famiglia reale di razzismo.

