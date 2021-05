https://it.sputniknews.com/20210521/tesla-potrebbe-considerare-la-russia-per-un-futuro-sito-di-fabbrica-11215030.html

Tesla potrebbe considerare la Russia per un futuro sito di fabbrica

Tesla punterà nel tempo a costruire più fabbriche in nuovi paesi, e la Russia potrebbe essere presa in considerazione per uno dei siti, ha detto venerdì Elon... 21.05.2021, Sputnik Italia

"Nel corso del tempo punteremo ad avere fabbriche in altre parti del mondo, e potenzialmente in Russia", ha detto Musk alla maratona educativa russa "New Knowledge", a cui stava partecipando online. In termini di centri di assistenza per le auto, Tesla è "vicina a stabilire una presenza in Russia", ha detto Musk, aggiungendo che la casa automobilistica elettrica stava pensando di fare lo stesso per il Kazakistan e i paesi vicini.Ha anche osservato che sarebbe meglio se Russia e Stati Uniti comunicassero di più. Tesla ha diverse fabbriche negli Stati Uniti, una in Cina, e ne sta costruendo una a Berlino. Recentemente, i media britannici hanno suggerito che l'azienda potrebbe pianificare di costruire un'altra fabbrica anche nel Regno Unito.Prospettive futureIl miliardario ha anche fatto diverse previsioni tecnologiche, lodando il trasporto elettrico e descrivendo la sua visione del progresso tecnologico. Gli aerei saranno l'ultimo modo di trasporto a passare all'elettrico, ha detto il CEO di Tesla. Ha sottolineato che non c'è discussione sulla guida autonoma, nessun "punto interrogativo".

Notiziario

auto elettrica, elon musk, tesla, tecnologia, russia