https://it.sputniknews.com/20210521/studio-danese-conferma-dopo-la-guarigione-almeno-8-mesi-di-immunita-dal-covid-11203910.html

Studio danese conferma: Dopo la guarigione almeno 8 mesi di immunità dal Covid

Studio danese conferma: Dopo la guarigione almeno 8 mesi di immunità dal Covid

Un'analisi dei dati sull'immunità da COVID-19 effettuata dall'Autorità sanitaria danese ha concluso che è improbabile che coloro che sono stati infettati dal... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T19:57+0200

2021-05-21T19:57+0200

2021-05-21T19:57+0200

coronavirus

scienza e tecnica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/838/95/8389560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7101e7420072eaa82acc261d35f6ac.jpg

L’autorità sanitaria danese è arrivata alla conclusione che una guarigione dal Covid-19 garantirebbe una buona immunità naturale per almeno 8 mesi, al contrario rimane ancora titubante sulla resistenza indotta dai vaccini, lasciando aperti interrogativi sulla necessità di rivaccinare."Abbiamo esaminato i dati molto attentamente e siamo giunti alla conclusione che l'immunità possa durare anche più di otto mesi", ha sottolineato in un comunicato la vicedirettrice dell'Autorità sanitaria danese Helene Bilsted Probst.Tuttavia, la ricerca non ha tratto le stesse conclusioni riguardo ai vaccini, sebbene l’ultima valutazione ufficiale dell’autorità suggerisse che l'immunità dopo la vaccinazione sia efficace e duratura come dopo l'infezione.“È gratificante che l'ultima ricerca confermi la nostra aspettativa che l'immunità dopo l'infezione duri a lungo. Sulla base di quello che sappiamo sull'effetto dei vaccini, è anche nostra valutazione che questi forniranno un'immunità almeno altrettanto duratura", ha detto Helene Bilsted Probst.Il COVID-19 è una malattia relativamente nuova per cui i dettagli sui tempi di efficacia dei vaccini, ancora più recenti, come pure gli effetti di questi sul sistema immunitario, rimangono ancora di fatto sconosciuti.All'inizio dell’anno, il Primo ministro danese Mette Frederiksen aveva definito il COVID-19 "parte della nuova realtà", suggerendo che le vaccinazioni sarebbero state necessarie "più e più volte" ed esortando a prepararsi di conseguenza.Dopo il recupero da un'infezione da virus, il sistema immunitario ne conserva un ricordo. Le cellule immunitarie e le proteine ​​che circolano nel corpo possono riconoscere e uccidere l'agente patogeno se viene incontrato di nuovo, proteggendolo dalla malattia o riducendone la gravità.Corrispondenza con lo studio italianoLo studio danese pare tuttavia coincidere perfettamente con quello italiano condotta dall'Irccs San Raffaele di Milano in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità reso pubblico all’inizio del mese."Gli anticorpi neutralizzanti contro il virus Sars-CoV-2 persistono nel sangue per almeno otto mesi dopo l’infezione" si legge nell’articolo pubblicato su Nature Communications dove i ricercatori italiani aggiungono che in caso di nuova infezione il sistema immunitario non si affida soltanto agli anticorpi residui ma riprende a produrne di nuovi.

https://it.sputniknews.com/20210309/covid-19-la-moglie-di-bill-gates-ha-previsto-quando-verra-raggiunta-limmunita-globale-10235096.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, scienza e tecnica, mondo