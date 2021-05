https://it.sputniknews.com/20210521/scomparsa-di-khrystyna-novak-ritrovato-il-corpo-nel-pisano-11201849.html

Scomparsa di Khrystyna Novak, ritrovato il corpo nel Pisano

Impegnata una task-force di 20 agenti nelle ricerche, compresa scientifica, unità cinofile e sommozzatori. Si ipotizza la fuga. 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T08:05+0200

2021-05-21T08:05+0200

2021-05-21T08:13+0200

scomparsa

indagini

omicidio

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/849/35/8493536_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bbf6022f04b29f9e9f517e4b5225fe67.jpg

Ritrovato in un casolare presso Castelfranco di Sotto, provincia di Pisa, il corpo della 29enne ucraina Khrystyna Novak, scomparsa lo scorso novembre. Nelle ricerche, come riporta il giornale "Il Tirreno", era stata impiegata una task-force di ben 20 uomini tra la scientifica, le unità cinofile e sommozzatori, che hanno scandagliato i boschi e i canali a Orentano, nei pressi del luogo da dove il cellulare della ragazza ha smesso di mandare segnali.Secondo gli inquirenti della Procura, Lupino la mattina del 1o novembre si sarebbe presentato all'abitazione della 29enne, rimasta sola dopo l'arresto del fidanzato Airam Gonzalez, imprenditore di 41 anni, ma sarebbe stato mandato via dalla giovane nonostante la sua insistenza. Una vicina ha riferito che subito dopo Lupino se ne sarebbe andato molto nervosamente e sgommando con la macchina. Tuttavia, gli inquirenti ritengono che sarebbe tornato una seconda volta per uccidere Novak, scomparsa da Orentano il 2 novembre, e il suo intento sarebbe stato quello di attuare un depistaggio con lo scopo di simulare una fuga volontaria della donna.L'analisi delle celle telefoniche collocano sia Lupino che Novak nella villa di Corte Nardi nell'orario in cui sarebbe stato commesso l'omicidio. Scomparso lo zerbino della casa, presumibilmente rimosso dopo essersi macchiato e gettato la stessa mattina in cui il cellulare della ragazza avrebbe ripreso a mandare segnali e muovendosi dalla villa per simulare la fuga di Novak.

2021

scomparsa, indagini, omicidio, italia