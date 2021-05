https://it.sputniknews.com/20210521/russia-avverte-rischio-provocazione-di-caschi-bianchi-e-al-nusra-con-armi-chimiche-in-siria-11224269.html

Russia avverte: rischio provocazione di Caschi Bianchi e al-Nusra con armi chimiche in Siria

Russia avverte: rischio provocazione di Caschi Bianchi e al-Nusra con armi chimiche in Siria

In Siria si svolgeranno le elezioni presidenziali mercoledì 26 maggio, anche se il governo non controlla ancora la provincia di Idlib, dove sono ancora attivi...

Il gruppo terroristico di al-Nusra* sta accumulando sostanze chimiche nella zona di de-escalation di Idlib nel nord della Siria per usarle contro i civili, ha avvertito il ministero degli Esteri russo. Secondo il dicastero diplomatico, i terroristi stanno pianificando di perpetrare la provocazione nella forma di attacchi chimici con l'aiuto dei Caschi Bianchi come false flag per accusare il governo siriano. Il gruppo dei Caschi Bianchi si definisce un'organizzazione di volontari, fondata dall'ex ufficiale dell'esercito britannico James Le Mesurier per aiutare le vittime della guerra civile siriana. Tuttavia sono stati spesso avvistati lavorare fianco a fianco dei terroristi di al-Nusra* e, secondo le autorità russe che citano testimoni, hanno collaborato con gli islamisti per realizzare attacchi chimici provocatori. Il ministero degli Esteri russo ha affermato di aver ottenuto le informazioni sul previsto attacco false flag da una fonte affidabile. I diplomatici russi hanno sottolineato che l'attacco dovrebbe avvenire prima di un momento cruciale per la Siria: le elezioni presidenziali del 26 maggio. I media ed i governi occidentali hanno ripetutamente accusato Damasco di usare armi chimiche contro i propri cittadini nella guerra contro l'opposizione ed i gruppi terroristici. A margine delle prime accuse e sospetti, il governo siriano ha accettato di distruggere tutte le sue scorte di armi chimiche sotto la sorveglianza dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW). Nonostante Damasco abbia distrutto tutto il suo arsenale chimico entro il giugno 2014, ha avvertito che i terroristi che controllano alcune regioni del Paese, in cui ci sono depositi dell'esercito siriano, potrebbero ancora possederne alcune.*al-Nusra (noto anche come Fronte di al-Nusra, Jabhat Fatah al-Sham e Al-Qaeda in Siria) è un'organizzazione terroristica vietata in Russia

