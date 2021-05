https://it.sputniknews.com/20210521/risultati-dellescalation-del-conflitto-tra-israele-e-palestina-11232036.html

Risultati dell’escalation del conflitto tra Israele e Palestina

Israele e Hamas hanno annunciato un cessate il fuoco dopo 11 giorni di combattimenti in cui sono stati uccisi 232 palestinesi a Gaza e 12 persone in Israele. 21.05.2021, Sputnik Italia

Senza obblighi. Il consigliere per i media del capo del Politburo di Hamas,Taher An-Nono, ha risposto dicendo che il movimento è pronto a rispettare il cessate il fuoco se Israele aderisce allo stesso principio. Il 21 maggio, alle 2, è entrato in vigore il cessate il fuoco.Le tensioni tra Israele e Hamas si sono intensificate dopo che un tribunale israeliano ha deliberato per lo sfratto di diverse famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme, con circa 4.000 razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, oltre 1.200 dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa missilistico israeliano.

