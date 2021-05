https://it.sputniknews.com/20210521/prima-di-natale-possibile-vaccino-anti-covid-ai-bambini-tra-6-e-11-anni--11239910.html

Prima di Natale "possibile" vaccino anti-Covid ai bambini tra 6 e 11 anni

Prima di Natale "possibile" vaccino anti-Covid ai bambini tra 6 e 11 anni

Le autorità europee potrebbero dare il via libera al vaccino per bambini contro il coronavirus entro la fine dell'anno, riporta l'agenzia Adnkronos. 21.05.2021, Sputnik Italia

Alle prossime feste natalizie l'Europa potrebbe dare il via libera definito al vaccino contro il Covid per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. La notizia non è confermata a livello ufficiale, si tratta di un'eventualità "possibile", secondo quanto appreso da fonti di Adnkronos Salute a conoscenza della situazione.L'americana Pfizer insieme al partner tedesco BioNTech avevano avviato la sperimentazione del proprio vaccino per bambini più piccoli lo scorso marzo. I risultati saranno disponibili "nella seconda metà del 2021": pertanto in caso la sicurezza e l'efficacia del preparato saranno accertate, Natale è un traguardo possibile per l'autorizzazione in Europa.Lo scorso marzo era stato riferito che Moderna avrebbe iniziato i test clinici su circa 6.750 bambini negli Stati Uniti e in Canada di età compresa tra 6 mesi e 12 anni.Anche AstraZeneca ha avviato la sperimentazione del proprio siero anti-Covid per bambini, tuttavia l'autorità competente britannica ha sospeso i test dopo le segnalazioni di coagulazioni anomale del sangue in alcuni soggetti vaccinati col preparato della suddetta casa farmaceutica anglo-svedese.

