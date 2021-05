https://it.sputniknews.com/20210521/papa-francesco-chiede-un-sinodo-universale-di-3-anni-si-parte-dalle-chiese-locali-11223532.html

Papa Francesco chiede un Sinodo universale di 3 anni: si parte dalle chiese locali

Piccola o grande rivoluzione nella chiesa di papa Francesco? Il prossimo Sinodo dei vescovi non si svolgerà a Roma, ma nelle diocesi di tutto il mondo. 21.05.2021, Sputnik Italia

chiesa cattolica

papa francesco

Un coinvolgimento della Chiesa Cattolica come non lo si è mai visto, forse neanche ai tempi del Concilio Ecumenico Vaticano II. L’iniziativa di un Sinodo dei vescovi universale che parte dalle chiese locali, voluto da papa Francesco, è destinato a scrivere un nuovo significativo capitolo nella storia dei cattolici.Tre anni di cammino sinodale che si articoleranno in tre fasi (diocesana, continentale, universale) con un evento culminante ad ottobre del 2023, e in tempo per il Giubileo del 2025.Un Sinodo in ogni ChiesaL’obiettivo di papa Francesco è organizzare un Sinodo che coinvolga tutte le chiese locali dei cinque continenti. Una formula rivoluzionaria rispetto a quella attuale che prevede lo svolgimento del Sinodo dei vescovi solo in Vaticano ed a cui partecipano i vescovi e pochi addetti ai lavori.Il Sinodo dei vescovi universale intende mettersi in ascolto dei fedeli laici, dei missionari, sacerdoti, suore, avendo come meta il discernimento e la ricerca di nuove strade da battere.Processo sinodale integraleRealizzato dalla Segreteria del Sinodo ed approvato da papa Francesco, il documento di preparazione del grande Sinodo ne spiega le modalità di realizzazione.Coinvolgerà, infatti, “organismi intermedi di sinodalità, cioè i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche, i Consigli e le Assemblee delle Chiese sui iuris e le Conferenze episcopali, con le loro espressioni nazionali, regionali e continentali”.

