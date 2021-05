https://it.sputniknews.com/20210521/paesi-ue-decideranno-da-soli-su-riconoscimento-certificati-con-vaccini-non-autorizzati-dallema-11241550.html

Paesi Ue decideranno da soli su riconoscimento certificati con vaccini non autorizzati dall'Ema

Paesi Ue decideranno da soli su riconoscimento certificati con vaccini non autorizzati dall'Ema

I Paesi dell'Unione Europea decideranno autonomamente in merito al riconoscimento o meno dei certificati sul coronavirus emessi da altri Stati della Ue con... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T21:57+0200

2021-05-21T21:57+0200

2021-05-21T21:57+0200

vaccino

coronavirus

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346883_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7ba67e1fab917bec32aa17fef8506b4f.jpg

In precedenza, il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa avevano annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare sull'attuazione del certificato di coronavirus nella Ue. Il 26 maggio l'accordo sarà votato dalla commissione parlamentare per le libertà civili e durante la sessione plenaria del 7-10 giugno si svolgerà una votazione finale per l'approvazione dell'accordo. Dall'Europarlamento assicurano che il pacchetto legislativo potrebbe entrare in vigore il 1° luglio. Allo stesso tempo il presidente della commissione europarlamentare per le libertà civili Juan Fernando Lopez Aguilar, rispondendo alla domanda sulla possibilità di ingresso con il vaccino russo Sputnik V non ha escluso che se un Paese europeo è d'accordo con un altro Stato sul riconoscimento di un vaccino non autorizzato nella Ue, ad esempio per l'ingresso di turisti, "può farlo unilateralmente, ma ciò significherebbe, in linea di principio, andare oltre i limiti della strategia europea".Il certificato UE per gli spostamentiIl 17 marzo la Commissione Europea ha presentato un disegno di legge sull'introduzione dei certificati digitali sul coronavirus nella UE, che conterrà tre opzioni di dati: informazioni sulla vaccinazione contro il coronavirus, un test PCR negativo, o l'avvenuta guarigione e la presenza di anticorpi. In base ai documenti della Commissione Europea, saranno riconosciuti i vaccini autorizzati a livello centrale dall'Europa, tuttavia i Paesi membri avranno il diritto di riconoscere se lo vorranno altri vaccini.Questo pass può essere utilizzato utilizzando un telefono cellulare e un codice QR. Secondo le autorità europee, i green pass dovrebbero, da un lato, escludere la discriminazione e, dall'altro, consentire di accelerare il ritorno alla normale circolazione della gente tra i Paesi dell'Unione Europea.Secondo la proposta della Commissione Europea, l'uso del certificato sarà limitato nel tempo e scadrà dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrà dichiarato la fine della pandemia, e i dati trattati sarebbero stati minimi e protetti secondo gli standard dell'UE.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, coronavirus, unione europea