Notte Bianca dei vaccini a Napoli per i 30-39enni, boom di adesioni

Vaccino day nella città di Napoli e in parte della sua provincia, si somministrano Janssen e Vaxzevria ai 30-39 enni. Altissima l'adesione. 21.05.2021, Sputnik Italia

La ‘Notte Bianca’ dei vaccini è l’iniziativa della Regione Campania per i residenti del capoluogo campano che hanno tra i 30 ed i 39 anni di età e per quelli dell’Asl Napoli 3 Sud.Secondo i dati forniti vi è stata una altissima adesione all’iniziativa con 5.982 cittadini che hanno richiesto di fare il vaccino presso gli hub Atitech di Capodichino e quello della Mostra d’Oltremare. Il totale dei posti disponibili è di 8.400 posti.I cittadini aderenti riceveranno il vaccino Janssen della Johnson & Johnson se iscritti alla Mostra d’Oltremare, dove non ci sono più posti disponibili. Mentre all’hangar Atitech, dove verrà somministrato il Vaxzevria di Astrazeneca, restano circa 2300 posti liberi.Sono andati esauriti, invece, i 5370 posti a disposizione nell’Asl Napoli 3 Sud dove si somministra il vaccino Janssen.Possibile ancora prenotarsiGli interessati residenti nel territorio dell’Asl Napoli 1 possono ancora registrarsi, poiché le prenotazioni resteranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. Il sito web di riferimento della campagna è opendayvaccini.soresa.it.Gli orari di somministrazione sono quelli forniti ai cittadini registrati al termine della procedura.Janssen weekend Night & DayL’Asl Napoli 3 Sud ha organizzato il Janssen weekend Night & Day, da sabato 22 maggio a domenica 23 maggio, i cittadini e le cittadine registrare riceveranno la dose unica del vaccino Janssen contro il coronavirus.Presso l’Asl Napoli 1 le somministrazioni verranno invece effettuate a partire dalle ore 21 di sabato 22 maggio e fino alle ore 7 di domenica 23 maggio.

