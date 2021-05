https://it.sputniknews.com/20210521/ministro-difesa-shoigu-rileva-superiorita-delle-forze-nucleari-strategiche-dellesercito-russo-11231562.html

Ministro Difesa Shoigu rileva superiorità delle forze nucleari strategiche dell'esercito russo

Le forze armate russe hanno superato gli eserciti più potenti del mondo in termini di quota di tecnologia moderna nelle forze nucleari strategiche, ha... 21.05.2021, Sputnik Italia

Parlando di tutti gli altri rami delle forze armate, il ministro ha osservato che "praticamente ovunque, nell'esercito nel suo complesso abbiamo il livello di modernizzazione superiore al 70%". Questa cifra, come sottolinea Shoigu, continua a crescere. Ha anche ricordato che il presidente Vladimir Putin ha promesso di fare tutto ciò che è in suo potere per rendere moderno le forze armate russe. Shoigu ha aggiunto che il potenziale delle forze armate aumenta per merito dell'industria, che ha intrapreso "binari abbastanza affidabili e solidi". Ha definito l'approccio pianificato un altro fattore importante: in particolare, secondo lui, è stata risolta la questione del controllo sui fondi stanziati per la difesa.In precedenza il ministro Shoigu aveva stabilito nel 2021 l'obiettivo di non rallentare la modernizzazione e il riequipaggiamento dell'esercito e della marina. Ha anche osservato che occorre rafforzare il potenziale delle armi ad alta precisione, nonché adempiere tempestivamente e pienamente ai compiti delle commesse militari decise dallo Stato.Inoltre Shoigu ha sottolineato l'importanza di sviluppare la scienza militare e di introdurre nuovi metodi di utilizzo delle truppe.

