https://it.sputniknews.com/20210521/macron-la-francia-vuole-rilanciare-lalleanza-con-la-nato-11219894.html

Macron: "La Francia vuole rilanciare l'alleanza con la NATO"

Macron: "La Francia vuole rilanciare l'alleanza con la NATO"

Il presidente francese aveva in precedenza definito l'alleanza "cerebralmente morta" dopo che gli USA, sotto l'amministrazione di Donald Trump, hanno iniziato... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T15:55+0200

2021-05-21T15:55+0200

2021-05-21T15:55+0200

emmanuel macron

politica internazionale

francia

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/9645679_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5b197d112ba841c24b9a2d78337badd.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che Parigi vuole rilanciare la sua alleanza con la Nato, ma ha osservato che la Francia ha bisogno di chiarimenti sulle attuali priorità della NATO per farlo. Macron ha fatto le sue osservazioni durante un incontro con il segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg a Palazzo Elysee. Stoltenberg ha precedentemente criticato Macron per la sua affermazione del 2019 secondo cui la NATO stava attraversando una "morte cerebrale", mentre gli Stati Uniti sotto il presidente Donald Trump stavano ridimensionando i loro impegni di difesa in Europa. Il presidente francese ha fatto marcia indietro sulle sue dichiarazioni dopo l'insediamento di Joe Biden. Quest'ultimo ha sottolineato un mese dopo aver assunto l'incarico che "l'America è tornata" a mantenere i suoi impegni.Trump si era lamentato che nessuno dei membri della NATO, tranne gli Stati Uniti, stava soddisfacendo l'obiettivo volontario di spendere il 2% del Pil in questioni di difesa, mentre Washington stava coprendo una parte significativa delle esigenze di difesa dell'Europa. Ha anche adottato misure per ridurre la presenza militare americana in Europa, ordinando di dimezzare la quantità di truppe dispiegate in Germania poco prima di lasciare l'incarico nel gennaio 2021. Tuttavia, gli ordini di ricollocamento definitivi di Trump sono stati messi in stallo dall'amministrazione Biden, che ha annunciato piani per rivederli. Il nuovo capo della Casa Bianca ha invertito molte delle politiche del suo predecessore e ha specificamente promesso di avere un maggiore impegno con gli alleati americani in Europa.

https://it.sputniknews.com/20210430/italia-assumera-protezione-nato-in-spazio-aereo-dei-baltici-a-partire-dalla-prossima-settimana-10486506.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, politica internazionale, francia, nato