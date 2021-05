Lo studio choc: con la "povertà energetica" aumenta il rischio di morte prematura

https://it.sputniknews.com/20210521/lo-studio-choc-con-la-poverta-energetica-aumenta-il-rischio-di-morte-prematura-11219541.html

Circa 9,6 milioni di persone e 3,3 milioni di famiglie in Italia non possono permettersi un accesso completo ai servizi energetici. Si tratta del 13 per cento della popolazione italiana. I dati diffusi dalla società Ricerca di Sistema Energetico (Rse), mentre in Italia e in Europa il dibattito su sostenibilità ed efficienza energetica anima la politica e la società, sono significativi. Ma la fetta di popolazione che nel nostro Paese vive una situazione di “povertà energetica” non è solo ampia. Secondo una ricerca della stessa azienda, citata da Askanews, sarebbe anche più esposta ad incorrere in problemi di salute e mortalità prematura. La ricerca si è svolta nella città di Torino e nel suo hinterland, e si è basata sui dati forniti dalla Asl 3, che hanno evidenziato come nelle zone dove vive la maggior parte delle persone che non può permettersi i servizi energetici l’incidenza di una “mortalità prematura” cresce del 7 per cento rispetto alla media e quella di ospedalizzazione sale dal 5 al 46 per cento, a seconda delle patologie.L’aspettativa di vita, quindi, risulta essere inferiore di almeno quattro anni in condizioni del genere. Lo studio è destinato ad espandersi ad altre aree, spiegano ad Askanews dall’azienda, e punta a stimare quali possono essere i “costi sociosanitari indotti dalla povertà energetica”. Quello della povertà energetica, altrimenti, sarà un fenomeno destinato a crescere, complice la crisi economica che pesa sulle famiglie e l’incremento della spesa per il paniere energetico.

