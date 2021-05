https://it.sputniknews.com/20210521/lady-gaga-rivela-di-essere-rimasta-incinta-dopo-aver-subito-uno-stupro-11229845.html

Lady Gaga rivela di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro

Lady Gaga rivela di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro

La famosa cantante e attrice Lady Gaga ha confessato nella nuova serie di documentari di Oprah Winfrey e nel 'The Me You Can't See' del principe Harry di... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T19:16+0200

2021-05-21T19:16+0200

2021-05-21T19:16+0200

abusi sessuali

stupro

abuso

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/888/03/8880342_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_a353ca4a5cc3a6c7ec14eed559bc113b.jpg

Gaga si è rifiutata di rivelare l'identità del suo aggressore sessuale, poiché "non vuole mai più affrontare questa persona". Lo stupro ha ispirato la sua canzone Swine ('porco' in italiano):La cantante ha aggiunto che il produttore l'ha tenuta "chiusa in uno studio per mesi". Anni dopo, l'esperienza traumatica la fece andare in ospedale per curarsi quando iniziò a soffrire di forti dolori in tutto il corpo. Tuttavia, fu sorpresa quando fu una psichiatra, non una terapista, a prendersi cura di lei.L'artista ha aggiunto che il dolore l'ha portata a una "pausa psicotica" che stava ancora attraversando quando ha preso un Oscar per il film A Star Is Born nel 2019, e il dolore non è mai scomparso. Allo stesso tempo, la donna ha trovato il suo modo di superare il trauma, anche se i progressi rimangono molto lenti. Per Gaga, la terapia, la cura di sé e l'arte sono i metodi migliori per andare avanti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abusi sessuali, stupro, abuso, musica