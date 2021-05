https://it.sputniknews.com/20210521/italia-plaude-alla-tregua-tra-hamas-e-israele-e-chiede-ripresa-negoziati-di-pace-11223331.html

Italia plaude alla tregua tra Hamas e Israele e chiede ripresa negoziati di pace

Di Maio: "continueremo a sostenere gli sforzi per portare pace e sicurezza durevoli nella regione." 21.05.2021, Sputnik Italia

Il titolare della Farnesina Luigi Di Maio ha espresso la soddisfazione dell'Italia per il cessate il fuoco raggiunto tra israeliani e palestinesi nella Striscia di Gaza. Il suo commento è stato diffuso mediante un tweet.Ieri sera Il Consiglio dei ministri di Israele ha preso la decisione relativa alla sospensione dei bombardamenti dei territori palestinesi nella Striscia di Gaza controllati da Hamas.Commentando la tregua, il ministro degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese Riyad al-Maliki ha dichiarato di essere lieto di vedere questa decisione di Israele, ma la misura non è sufficiente la questione principale rimane Gerusalemme.Le tensioni tra Israele e HamasLa più grande escalation israelo-palestinese degli ultimi anni è iniziata oltre una settimana fa, quando dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati oltre 600 razzi contro Israele. L'IDF ha effettuato raid di rappresaglia contro obiettivi di Hamas a Gaza in cui sono rimaste uccise decine di civili.La spirale di escalation è arrivata sulla scia di una sentenza del tribunale israeliano per lo sfratto di diverse famiglie palestinesi da Gerusalemme in un quartiere conteso.

