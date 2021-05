https://it.sputniknews.com/20210521/il-sogno-infranto-di-trump-gli-usa-non-vogliono-piu-comprare-la-groenlandia-11223003.html

Il sogno infranto di Trump: gli USA non vogliono più comprare la Groenlandia

Nel 2019, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha conquistato titoli internazionali dopo che il New York Times ha citato un ex funzionario della... 21.05.2021, Sputnik Italia

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato che gli Stati Uniti non cercano più di acquistare la Groenlandia, la più grande isola del mondo e un territorio danese autonomo. Ha rilasciato questa dichiarazione durante una conferenza stampa giovedì dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio artico in Islanda, dove ha promesso di rafforzare i legami con i "partner artici, la Groenlandia e la Danimarca".Ha sottolineato che stava visitando l'isola perché "gli Stati Uniti apprezzano profondamente il nostro partenariato [Washington-Groenlandia] e vogliono renderlo ancora più forte".Nell'agosto 2019, uno dei consiglieri economici dell'allora POTUS Donald Trump ha affermato che il 45° presidente americano ha discusso la possibilità di acquistare la Groenlandia, un territorio che è un quarto delle dimensioni degli Stati Uniti. "La Danimarca lo possiede essenzialmente. Siamo ottimi alleati con la Danimarca, proteggiamo la Danimarca come proteggiamo gran parte del mondo. Così è venuto fuori il concetto e ho detto, 'Certamente lo sarei [interessato all'acquisto]'. Strategicamente è interessante e saremmo interessati, ma parleremo un po' con loro. Non è al primo posto nella lista, posso dirvi questo", aveva detto all'epoca Trump.Secondo lui, il potenziale acquisto sarebbe "essenzialmente un grande affare immobiliare". Il Primo ministro danese Mette Frederiksen si era affrettato a commentare ricordando che la Groenlandia non era in vendita e stroncando l'idea come "assurda".

groenlandia, tony blinken, donald trump, politica internazionale, usa