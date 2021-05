https://it.sputniknews.com/20210521/il-mondo-a-roma-per-global-health-summit-draghi-vaccinare-tutti-in-fretta-11221999.html

Il mondo a Roma per Global Health Summit. Draghi: Vaccinare tutti in fretta

Il mondo a Roma per Global Health Summit. Draghi: Vaccinare tutti in fretta

Partito a Roma il Global Health Summit interamente dedicato alla sanità del presente e del futuro, per imparare dalla pandemia come gestire quelle future. 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T13:52+0200

2021-05-21T13:52+0200

2021-05-21T14:18+0200

coronavirus nel mondo

coronavirus in italia

ursula von der leyen

mario draghi

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/11222871_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_8d717f2335894bfd3630b6e4f75a58e6.jpg

Bisogna “vaccinare il mondo” e bisogna “farlo rapidamente”, dice il presidente del Consiglio Mario Draghi a Roma, in apertura del Global Health Summit organizzato dall’Italia in qualità di presidente di turno del G20 in collaborazione con la Commissione europea.Draghi ha accolto a Villa Pamphilj la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ed è ora in corso il pre-Summit.Il Global Health Summit era stato annunciato lo scorso anno in piena prima ondata, al termine le nazioni aderenti al G20, l’Unione Europea e varie organizzazioni internazionali, firmeranno la “Dichiarazione di Roma” contenente 16 principi su cui costruire il futuro della sanità mondiale. La cerimonia della firma si svolgerà nella splendida cornice di Villa Doria Pamphilj.Vincere la pandemia attualeImportante capire che cosa non ha funzionato per evitare le pandemie del domani, ha affermato Draghi, ricordando che ora “la nostra priorità è vincere quella attuale”.Il presidente del Consiglio ha ricordato anche che la cooperazione internazionale è importante, e proprio la pandemia ne ha “sottolineato la straordinaria importanza”.Assicurare i vaccini a tuttiAnche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importante della campagna vaccinale mondiale, anzi ha posto al centro di questo Summit l’assicurazione del vaccino a tutte le popolazioni.Entro il 2021, inoltre, la Commissione UE assicurerà l’invio di 100 milioni di dosi alle nazioni con reddito medio-basso.Von der Leyen ha anche ricordato il lavoro incessante degli operatori sanitari che si sono impegnati “anche quando non c’era più niente da fare”.Anche per la leader europea la grande lezione della pandemia è la cooperazione, ma allo stesso tempo il lavorare al fianco della comunità scientifica, degli esperti, delle aziende farmaceutiche e con la società civile.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, coronavirus in italia, ursula von der leyen, mario draghi, roma