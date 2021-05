https://it.sputniknews.com/20210521/il-mistero-dei-lampi-radio-veloci-il-telescopio-hubble-li-vede-gli-scienziati-non-capiscono-perche-11226419.html

Il mistero dei Lampi Radio Veloci: Il telescopio Hubble li vede, gli scienziati non capiscono perché

Il mistero dei Lampi Radio Veloci: Il telescopio Hubble li vede, gli scienziati non capiscono perché

L'origine e la causa esatta degli FRB è incerta e un nuovo studio non fa che aumentare gli interrogativi. Misteriosi FRB sono stati individuati tra le braccia di galassie a spirale utilizzando il telescopio spaziale Hubble, afferma un gruppo internazionale di scienziati. Secondo i risultati del loro studio, che sarà pubblicato su The Astrophysical Journal e che è stato preannunciato su arxiv.org, gli astronomi sarebbero riusciti a tracciare la posizione di provenienza di tali lampi ma, proprio questo, fa sorgere nuovi interrogativi sulla loro natura.Siccome non sono segnali ripetitivi, si presume che la loro origine sia naturale ed originati da un qualche fenomeno catastrofico, come l'esplosione di una supernova o la coalescenza di due buchi neri o stelle di neutroni.Manifestazioni di alta energia che provengono da zone ‘tranquille’ di lontane galassie?Ma allora perché tali manifestazioni di energia provengono da bracci di galassie a spirale in punti di non particolare concentrazione di massa, regioni deboli di luce, e scarsa attività stellare?“Troviamo inoltre che la maggior parte degli FRB non si trovano in regioni di elevata velocità di formazione stellare locale e densità di superficie di massa stellare rispetto ai valori globali medi dei loro ospiti”, si legge testuale nell’abstract dello studio presentato.In buona sostanza – dovrebbero essere manifestazioni di energia testimonianti una forte attività, e invece provengono da tranquillissime periferie di normalissime galassie.Formazione stellareLa spiegazione degli autori dello studio è che forse questi fenomeni potrebbero essere legati più alla formazione delle stelle che alla loro fine esplosiva in supernove o altri eventi catastrofici.Wen-fai Fong, assistente professore di fisica e astronomia presso il Weinberg College of Arts and Sciences della Northwestern University in Illinois e coautore dello studio, sostiene anch’egli che questi fenomeni potrebbero essere correlati alla formazione delle nuove stelle, fenomeno che avviene comunemente in tutte le galassie, anche nelle zone di non particolare densità e concentrazione di energia.Resta il fatto che per ora gli stessi scienziati debbano ammettere di essere fermi al solo campo delle ipotesi e che in realtà i Lampi Radio Veloci rimangano un mistero ancora tutto da capire.

