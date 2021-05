https://it.sputniknews.com/20210521/il-futuro-del-bitcoin-gli-investitori-sembrano-rivolgersi-alloro-11241128.html

Il futuro del bitcoin: "Gli investitori sembrano rivolgersi all'oro"

Dopo il brusco calo del valore del bitcoin, gli specialisti si chiedono cosa succederà alla criptovaluta e cercano di spiegarne le cause del collasso. 21.05.2021, Sputnik Italia

Lo specialista evidenzia che l'asset digitale dominante è diventato sempre più un "indicatore di sensazioni, non solo nei mercati non convenzionali, ma come misura della propensione al rischio in generale".DeCambre spiega che il crollo del bitcoin è multi-causale ed è spiegato attraverso fattori come "paura, incertezza e dubbio". Lo specialista ha ritenuto responsabile dell'incidente anche il CEO di Tesla Elon Musk. Il bitcoin sarà in grado di recuperare? Gli investitori più ottimisti sostengono che gli investitori a lungo termine mantengano la rotta o rivedano la loro tesi di investimento originale prima di abbandonare le criptovalute. Secondo 'Market Watch', nel frattempo gli analisti di JPMorgan Chase & Co. hanno indicato che "gli investitori istituzionali sembrano allontanarsi dal bitcoin e tornare al tradizionale oro".

