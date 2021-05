https://it.sputniknews.com/20210521/hamilton-contro-la-f1-moderna-club-di-bambini-miliardari-11240609.html

Hamilton contro la F1 moderna: "club di bambini miliardari"

"Bisogna lavorare per cambiare la Formula 1 e renderla accessibile non solo ai ricchi, ma anche ai meno abbienti." 21.05.2021, Sputnik Italia

L'asso del volante Lewis Hamilton ha concesso un'intervista ad As in cui ha parlato di come valuta la Formula 1, che lo ha reso uno dei personaggi più popolari al mondo, non lesinando critiche per quello che è diventato "questo sport, un miniclub per miliardari". Hamilton è convinto che se la sua carriera fosse iniziata oggi, avrebbe avuto poche possibilità di emergere, dal momento che la sua famiglia era operaia e semplice.Nell'intervista rivela che lo sport, nonostante gli abbia dato tutto, non è in realtà la sua priorità.L'altruismo del 36enne pilota britannico è testimoniato non solo da parole, ma da fatti concreti: in precedenza aveva lanciato la "Hamilton Commission", un progetto voluto per avvicinare i ragazzi di colore al mondo del motorsport. Il pluricampione e recordman della F1 aveva dato pieno appoggio al movimento Black Lives Matter, passato alla ribalta dopo la violenta morte dell'afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia a Minneapolis. Nelle sue pagine social aveva espresso il suo tributo all'indimenticato pugile Muhammad Alì, definito dal pilota britannico "una delle maggiori fonti di ispirazione della sua vita".

