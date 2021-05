https://it.sputniknews.com/20210521/hamas-avverte-israele-che-manterra-le-mani-sul-grilletto-nonostante-il-cessate-il-fuoco-11221871.html

Hamas avverte Israele che manterrà "le mani sul grilletto" nonostante il cessate il fuoco

Hamas avverte Israele che manterrà "le mani sul grilletto" nonostante il cessate il fuoco

Pur avendo accettato il cessate il fuoco proposto dall’Egitto, Ezzat El-Reshiq, un membro dell'Ufficio politico di Hamas, ha esortato Israele a porre fine alle... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T14:37+0200

2021-05-21T14:37+0200

2021-05-21T14:37+0200

hamas

israele

palestina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/10/10554724_0:27:2464:1413_1920x0_80_0_0_92895237d921f00de3677075371aaa8b.jpg

Giovedì, il gabinetto di sicurezza del Primo ministro Benjamin Netanyahu ha adottato all'unanimità l'iniziativa egiziana per un cessate il fuoco incondizionato bilaterale tra Israele e Hamas."È vero che la battaglia finisce oggi, ma Netanyahu e il mondo intero devono sapere che le nostre mani sono sul grilletto e continueremo a far crescere le capacità di questa resistenza", ha detto alla Reuters El-Reshiq.Reshiq ha aggiunto che Hamas chiede anche di proteggere la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e di fermare lo sgombero delle famiglie palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est, una questione che questi ha definito "una linea rossa".Il ministero degli Esteri israeliano ha indirettamente replicato in una dichiarazione che l'accordo di cessate il fuoco è stato concluso senza precondizioni, permesso anche dai "risultati significativi dell'operazione, alcuni dei quali senza precedenti" delle Forze di difesa israeliane (IDF).Il cessate il fuoco è stato salutato con favore dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha invitato "tutte le parti a osservare" la tregua, che è arrivata dopo un'escalation di ostilità di 11 giorni tra l'IDF e Hamas, la peggiore di queste violenze negli ultimi anni.Alla data di ieri, giovedì 20 maggio, 12 persone in Israele erano morte a causa dei razzi di Hamas, con oltre 50 feriti gravi. Tra i palestinesi, secondo i rapporti, ci sono stati almeno 232 morti e oltre 1.900 feriti.L'escalation è iniziata all'inizio della scorsa settimana, quando più di 600 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro Israele, spingendo l'IDF a reagire.L’inizio della crisi risale al crescendo di tensioni causate dalla sentenza del tribunale israeliano per lo sfratto di diverse famiglie palestinesi da Gerusalemme. Lunedì scorso, i palestinesi si sono scontrati con le forze di sicurezza israeliane vicino alla moschea di Al-Aqsa mentre la nazione celebrava la Giornata di Gerusalemme, che commemorava la conquista della Città Vecchia da parte di Israele dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967.

https://it.sputniknews.com/20210521/gaza-persone-in-strada-per-celebrare-il-cessate-il-fuoco-tra-israele-e-hamas---video-11201617.html

israele

palestina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hamas, israele, palestina, mondo