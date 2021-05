https://it.sputniknews.com/20210521/giorgia-meloni-presenta-suo-libro-a-scuola-obbligando-studenti-a-partecipare-arriva-smentita-11232452.html

Giorgia Meloni presenta suo libro a scuola, obbligando studenti a partecipare. Arriva smentita

Giorgia Meloni presenta suo libro a scuola, obbligando studenti a partecipare. Arriva smentita

Giorgia Meloni avrebbe dovuto presentare il suo libro personale in una scuola messinese attraverso un evento online, il suo partito smentisce ma intanto monta... 21.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-21T20:42+0200

2021-05-21T20:42+0200

2021-05-21T20:42+0200

scuola

politica italiana

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/10204685_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_c241c52a47c746ee434151f4604f1d37.jpg

L’Istituto tecnico economico statale di Messina, “Antonio Maria Jaci”, avrebbe dovuto ospitare la presentazione del libro del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, agli studenti in un evento online. Gli studenti, secondo una circolare emanata dalla stessa scuola, avrebbero dovuto obbligatoriamente partecipare all’iniziativa ritenuta “culturale”, pena la perdita dei crediti formativi previsti.Alcuni esponenti politici di sinistra hanno chiesto l’immediato intervento del ministro dell’Istruzione Bianchi, perché si domandano come sia possibile che un politico si presenti in una scuola pubblica per promuovere commercialmente la vendita del suo libro. Un fatto mai accaduto prima in Italia fa notare anche l’Anpi.Fratelli d’Italia è intervenuto con un comunicato che ha sconfessato tutto, la segreteria del partito ha affermato che il presidente Giorgia Meloni non ne sapeva nulla e che non aveva ricevuto alcun invito a partecipare a questo evento di presentazione. E che comunque lei non avrebbe partecipato per mantenere fuori la politica dalla scuola.Non ne è convinto Michele Anzaldi, di Italia Viva, componente della commissione Cultura alla Camera, secondo il quale è poco credibile che si sia organizzata la presentazione del suo libro in una scuola, a sua insaputa. Possibile che nella scuola si siano inventato tutto? “In nessun modo credibile”, scrive Anzaldi su Twitter.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scuola, politica italiana, giorgia meloni