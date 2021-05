https://it.sputniknews.com/20210521/genova-ricoverati-per-covid-due-over-70-no-vax-bassetti-inaccettabile-11262646.html

Genova, ricoverati per Covid due over 70 no Vax. Bassetti: "Inaccettabile"

Per il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, dove i due anziani sono stati ricoverati, è inammissibile il rifiuto... 21.05.2021, Sputnik Italia

Due anziani no Vax sono stati ricoverati nella clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, facendone infuriare il direttore, Matteo Bassetti.Per il noto infettivologo i due over 70, di cui uno lotta tra la vita e la morte, "entrambi dichiaratamente no Vax, avrebbero potuto avere l'appuntamento per il vaccino un mese fa, ma l'hanno rifiutato". Netta la condanna di Bassetti.E pensare che da tre giorni nel suo istituto non si verificavano ricoveri a causa del Covid."È stata una settimana importante: il rubinetto dei contagi si sta definitivamente chiudendo", ha detto con soddisfazione.

