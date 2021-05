https://it.sputniknews.com/20210521/fondatore-di-telegram-cancella-la-sua-pagina-su-facebook-11232351.html

Fondatore di Telegram cancella la sua pagina su Facebook

Fondatore di Telegram cancella la sua pagina su Facebook

Il fondatore del servizio di messaggistica istantanea "Telegram" Pavel Durov ha cancellato il suo account su Facebook.

Durov non ha commentato in alcun modo l'abbandono del popolare social network. Tuttavia il suo account Instagram su Facebook è ancora disponibile. L'uomo d'affari russo ha ripetutamente criticato il colosso americano, anche per problemi di sicurezza. Sulla questione della protezione della riservatezza dei dati degli utenti Durov non ha nemmeno risparmiato critiche alla Apple.A gennaio WhatsApp ha aggiornato il proprio contratto con l'utente includendo una clausola sul trasferimento dei dati personali su Facebook. Successivamente il noto servizio di messaggistica istantanea ha posticipato l'implementazione dell'aggiornamento per la reazione negativa degli utenti. In questo contesto il numero di account su Telegram è aumentato notevolmente: nella prima settimana di gennaio il numero di utenti attivi ha superato i 500 milioni in un mese.

